وزير التعليم العالي: لا يوجد ما يمنع مصر من صناعة سيارة كهربائية (فيديو)



وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، على التلفزيون المصري، أن مصر تمتلك 26 فريقا هندسيا يتخصصون في هذا المال، وتمت تصفيتهم إلى 9 فرق.



وتابع وزير التعليم العالي، أن كل هذا خطوات حتى تصل مصر في المستقبل لتصنيع سيارة كهربائية مصرية بنسبة 100%.



وشدد على أن العاصمة الإدارية هي مدينة عصرية، وتم اختيارها كرمز لشيء عصري، وكان لها مردود حيث تم استضافة 2500 طالب رأوا العاصمة الإدارية.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر قد تمتلك سيارة كهربائية، ولا يوجد ما يمنع ذلك، مشيرا إلى أن سباق السيارات الكهربائية محلية الصنع الذي تم بالعاصمة الإدارية يعطي الأمل في ذلك.