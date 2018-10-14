جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبا





بات الفنان جو رعد حديث مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره حالة استثنائية في الوسط الفني؛ إذ يسعى لتقديم أعمال تلقى وقعًا مميزًا على الساحة.





فعلى الرغم من أن الفنان جو رعد يواجه في معظم الأحيان انتقادات حول إطلالته أو النمط الفني الذي يقدمه، إلا أنه من ناحية أخرى يحظى بقاعدة جماهيرية تؤيد فنه بخاصة أن "اللورد" الذي أصدره منذ فترة وجمع أعمالا مميزة تعامل فيه مع أهم الشعراء والملحنين.

وتحدث رعد مؤخرًا عن إطلاق تصاميم خاصة به يعرضها بنفسه.



