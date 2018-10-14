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مصادر - استمرار نادي بيراميدز وتدعيم صفوفه بـ200 مليون جنيه في يناير

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
مصادر - استمرار نادي بيراميدز وتدعيم صفوفه بـ200 مليون جنيه في يناير
تركي آل الشيخ وعمرو مصطفى
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الفجر الرياضي
 

كشفت مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن تجربة نادي بيراميدز مستمرة خلال الفترة المقبلة.


وأكدت المصادر ذاتها لـ"الفجر الرياضي" على استمرار نادي بيراميدز وتدعيمه بصفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بمبلغ يتجاوز ال ٢٠٠ مليون جنيه.


يأتي هذا وسط توقعات بإعلان القرار بعد عودة المستشار تركي آل الشيخ من نيويورك للعلاج في آخر شهر أكتوبر الجاري.

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