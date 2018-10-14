إسلام حسام: موعد المؤتمر الثاني لـ باب الوصل لم يتحدد بعد

أكد إسلام حسام الجمال رجل الأعمال ورئيس مؤتمر باب الوصل، أن المؤتمر الثاني لم يتم تحديد موعده بعد، وأن التجهيزات مازالت قائمة من أجل خروجه بشكل مشرف لمصر وداعم للاقتصاد.





وأضاف أن التحضيرات مازالت مستمرة بشكل دوري، كما يتم عقد عدة اتفاقات على أعلى مستوى لتقجيم نموذج متميز يقتدى به دوليًا.





وأوضح رئيس المؤتمر، أنه تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة وجاري الانتهاء من باقي اللجان لتكتمل الهيكلية التنظيمية والإدارية للمؤتمر.





وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول "مصر باب الوصل" بمدينة شرم الشيخ، في سبتمبر الماضي، تحت رعاية مجلس الوزراء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الري، وزارة التخطيط، هيئة تنمية قناة السويس، هيئة تنشيط السياحة، محافظة القاهرة، محافظة الشرقية، محافظة جنوب سيناء.





ووضع المؤتمر على رأس أولوياته الاهتمام برواد الأعمال الشباب، كما ركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على الحد من البطالة، وتفعيل دور الشباب نحو النهوض بوطنهم، والعمل من أجل الإنتاج، بالإضافة إلى شرح البيئة التشريعية وعوامل جذب الاستثمار في مصر، إلى جانب الحديث عن المشروعات القومية المصرية وآليات تمويل المشروعات المستقبلية.



