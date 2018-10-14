برلماني: المقاهي متنفس.. والمجتمع المصري في حاجة إليها



وأضاف "مخاليف"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أنه نائب عن دائرة شعبية، وبها الكثير من المقاهي، ولكن لا بد من وجود متنفس للمجتمع، منوهًا إلى أن الكثير من المقاهي يجلس عليها "الصنايعية"، لكي يجمعون عمل.



وتابع النائب البرلماني، أن هناك رجال أعمال يجلسون باستمرار على المقاهي، بالإضافة إلى أنها تسبب حالة أمنية في المنطقة حيث يهب الشباب لنجدة أي شخص عند وجود أي مشكلة، مشددا على ضرورة أنه يجب التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار.



وشدد على أن الإدارة المصرية لن تستطيع إغلاق المقاهي، وسوف يقومون بإغلاق الباب ويجلسون بالداخل.

قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المصري يحتاج للمقاهي، موضحا أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وهناك نسبة بطالة مرتفعة، بالإضافة إلى 4.5 مليون حالة طلاق، وهذا كله يحتاج إلى متنفس.