تعرف على ترتيب هدافي تصفيات أمم إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة

اختتمت مساء السبت، فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، وجمعت آخر مباريات هذه الجولة منتخبي السنغال والسودان وهي المباراة الذي حسمها الأول بثلاثية نظيفة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ترتيب هدافي تصفيات أمم أفريقيا بعد نهاية الجولة الثالثة:-

1- كنوليدج موسونا (زيمبابوي) .. 4 أهداف

2- أويون إيجالو (نيجيريا) .. 4 أهداف

3- محمد صلاح (مصر) .. 3 أهداف

4- تيفي بيفوما (الكونغو) .. 3 أهداف

5- ايما اندرياتسيما (مدغشقر) .. 3 اهداف

6- باولن فوافي (مدغشقر) .. 3 اهداف

7- كاروليس ماستينوز (مدغشقر) .. 3 اهداف

8- يوسف النصيري (المغرب) .. هدفين

9- ماتيوس كوستا (انجولا) .. هدفين

10- جوناثان كودجيا (كوت ديفوار) .. هدفين

11- سيدريك باكامبو (جمهورية الكونغو) .. هدفين

12- رافائيل دومينا (غانا) .. هدفين