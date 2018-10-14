المتحدث العسكري يزف أخبار سارة لـ ملايين المصريين

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن العملية الشاملة سيناء 2018 تتم على كافة الاستراتيجيات، وليس في شبه جزيرة سيناء وحدها؛ لقطع طرق الإمداد للإرهابيين من جميع الاتجاهات.



وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلاميين أحمد سمير وريهام الديب ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك تراجع فاعل في وصول أي دعم للعناصر الإرهابية في سيناء، نتيجة تضييق الخناق على الإرهابيين، وانتشار القوات بكاقة المناطق لتنفيذ العملية سيناء 2018.



وتابع، أن هناك فرض حصار كامل على البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، لمنع انتقال العناصر الإرهابية من شبه جزيرة سيناء لباقي المحافظات.





