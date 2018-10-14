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خالد تاج الدين يتعرض لحادث سير مروع.. وتهشم سيارته بعد انقلابها (صورة)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:50 ص
خالد تاج الدين يتعرض لحادث سير مروع.. وتهشم سيارته بعد انقلابها (صورة)
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تعرض الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته بعد انقلابها.

وتمكن تاج الدين من الخروج من السيارة، إلا أنه تعرض لبعض الكدمات.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة السيارة بعد تهشمها معلقًا عليها: "أنا لحد دلوقتي مش عارف طلعت من العربيه إزاي وهي مقلوبة".

وتابع: "الحمد لله أنا بخير وبطمن كل الناس اللي حاولت تكلمني ومعرفتش أو أنا مردتش.. أنا كويس وواقف على رجلي الحمد لله". 
خالد تاج الدين يتعرض لحادث سير مروع.. وتهشم سيارته بعد انقلابها (صورة)
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