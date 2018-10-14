أحد أبطال العمليات العسكرية ضد الإرهاب: "لم أترك سلاحي رغم الإصابة"



وتابع "مبروك"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت: "الحمد الله خدت الموجة الإنفجارية، والله لم أترك سلاحى رغم ما حدث لي، وما كان يشغل بالي هو الخوف من إصابة أحد من زملائي".



كشف المجند محمود مبروك، أحد أبطال العمليات العسكرية في سيناء، عن كيفية فقده لبصره، قائلًا: "يوميًا ما نُسير قوافل عسكرية تمشط يمين ويسار الطريق بحثًا عن أية عبوات ناسفة قد تستهدف الدوريات العسكرية المجنزرة، وأثناء التمشيط انفرجت عبوة ناسفة".