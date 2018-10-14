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كريم شحاتة: طارق العشري يقترب من تدريب منتخب ليبيا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:49 ص
كريم شحاتة: طارق العشري يقترب من تدريب منتخب ليبيا
طارق العشري
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علاء خليف
 

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن اقتراب طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي حرس الحدود من تدريب منتخب ليبيا.

 

وقال كريم خلال  برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة " الأولى": " المفاوضات قوية بين طارق العشري ومسؤولي الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي تدريب منتخب ليبيا".

 

وأضاف:  " يبقى تحديد موقف إدارة نادي حرس الحدود من التفريط  في خدمات طارق العشري الذي تولى قيادة الفريق العسكري منذ 3 مباريات".

المزيد عن: منتخب ليبيا كريم حسن شحاتة طارق العشري رياضة اخبار الرياضة
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