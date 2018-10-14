تعرف على هدية حميد الشاعري لعمرو دياب فى عيد ميلاده (فيديو)



وكتب الشاعرى على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، تهنئة للهضبة صديق عمره وشريك نجاحه بمناسبة عيد ميلاده، ونشر معها التوزيع الجديد للأغنية.



يذكر أن الشاعري تربطه علاقة صداقة قوية بالهضبة منذ زمن طويل، وتعاونا معًا فى العديد من الأغنيات التى حققت نجاحات كبيرة وحصلوا من خلالها على جوائز عالمية فى المزيكا.









قام الكابو حميد الشاعرى بتهنئة الهضبة عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده، وجاءت تهنئة الشاعري للهضبة بطريقة مختلفة ومبتكرة تمامًا، حيث قام بطرح توزيع جديد لأغنية "بحبك أنا" التي لحنها عمرو مصطفى.وقام الشاعرى بإعادة توزيع الأغنية بشكل مختلف تمامًا عن التوزيع الذى تم طرحه فى الألبوم، مؤكدًا أن هذه رؤيته الخاصة للأغنية.