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الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة.. وتؤكد: سقوط أمطار على تلك المحافظات

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:36 ص
الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة.. وتؤكد: سقوط أمطار على تلك المحافظات
أمطار - ارشيفية
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فصل الخريف الذي يمتاز بحالة عدم الاستقرار المتمثلة في الأمطار، لافتًا إلى أنه كان هناك أمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وسوف تنحصر غدًا على السواحل الشمالية فقط.

وعن ارتداء الملابس الشتوي، ناشد "عبد العال"، خلال تصريحات تلفزيونية، المواطنين بارتداء جاكت خفيف حال الخروج ليلًا أو في الصباح الباكر؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيتات رغم.

ونوه، إلى أننا مازالنا نواه ارتفاع في نسب الرطوبة مما ينتج عنه وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، مناشدًا قائدي السيارات خاصة قائدي حافلات المدارس بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة في انخفاض الرؤية حفاظًا على أرواح الأطفال. 

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