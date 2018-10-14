فنانون وإعلاميون بعزاء عبدالوهاب قوطة (صور)









شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام وبرلمانيون، بعزاء عبدالوهاب قوطة النائب البرلماني السابق ورئيس النادي المصري البورسعيدي الأسبق، والذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي.





وأُقيم العزاء مساء اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.





وشارك بالعزاء زكريا عزمي رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية الأسبق في عهد مبارك، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمهندس فخري طايل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون الأقتصادية بمجلس النواب، والأنبا بسنتي.





كما شارك بالعزاء عدد من رموز الكرة، أبرزهم اللواء حرب الدهشوري، والكابتن محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك، والكابتن رحاب أبو رجيلة عضو مجلس نادي الزمالك الأسبق،والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وشارك أيضًا عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والدكتور محمد عبدالله رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، ومحمد المصري رئيس الغرف التجارية بمحافظة بور سعيد، والنائب طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، والمهندس تيسير الهواري، والمستشار مصطفى حيزة.





وحضر العواء عدد من رجال الأعمال، أبرزهم يحيى البستاني، ومحمد فرحات، ومنير غبور، ورؤوف عيد، ومحمد أبو القاسم.





وحضر العزاء أيضًا عدد من الفنانين أبرزهم أمير شاهين، ونسرين الإمام زوجة المنتج تامر مرسي، والفنانة الاستعراضية دينا، والإعلامي محمد مصطفى شردي، وعدد من الشخصيات العامة.



