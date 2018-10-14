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برلمانية: "تسعيرة الكشف في العيادات وصلت إلى 1500 جنيه"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:28 ص
برلمانية: تسعيرة الكشف في العيادات وصلت إلى 1500 جنيه
النائبة شادية ثابت
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أمنية فوزي
 
علقت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار وزارة الصحة بإلزام العيادات بإعلان تسعيرة الكشف على المرضى ومنحهم فاتورة بالمبلغ المدفوع، قائلة: "الإيصال لن يحل المشكلة ولن يخفف عن المواطن ارتفاع تسعيرة الأطباء، ووزير المالية هو الذي سيستفيد منه، الضرائب فقط هي المستفيدة".

وأكدت "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء السبت، أنه يجب وضع تسعيرة أو سقف لقيمة الكشف بعد عمل حوار مجتمعي.

وأوضحت أن مجلس نقابة الأطباء ووزيرة الصحة هم المنوطين بوضع تسعيرة استرشادية للكشف، متابعة: "يقال إن تسعيرة الكشف وصلت إلى 1500 جنيه".

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