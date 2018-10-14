محلل سياسي إماراتي يكشف مفاجأة عن أمير قطر.. و"أديب" يصاب بالذهول



وأشار "بالهول"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، إلى أن حمد بن خليفة رجل مريض، ولديه كمية حقد كبيرة، متوقعا أنه مازال يدير الأمور داخل قطر.



ومن ناحيته تعجب الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "يا راجل يعني الشيخ تميم لم يقسم".



كشف ضرار بالهول، محلل سياسي إماراتي، أنه لا يوجد أي دليل يوثق لحظة قسم الأمير تميم بن حمد لتولي إدارة قطر، أو بيعة القطريين له.