بطل الدوري الإنجليزي يزاحم ريال مدريد على ضم هازارد

يرغب مسؤولو نادي ريال مدريد في الحصول على توقيع البلجيكي إيدين هازارد بفارغ الصبر لإرضاء جماهير السانتياجو برنابيو الذين شعروا بغضب شديد بعد موسم الانتقالات الضعيف في الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التوقيع مع نجم تشيلسي فهناك منافس آخر وهو مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيب جوارديولا يريد ضم هازارد وسيكون سعيدًا بضمه إلى فريقه إذا اتيحت الفرصة، أم اللاعب فقد أعلن رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكانت إدارة ريال مدريد قد دخلت في مفاوضات مع عدد من النجوم مثل نيمار ومبابي وهازارد ومحمد صلاح وذلك من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.