ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خبير أمني: المطالبة بتسليم "عشماوي" يعد حقًا سياديًا للدولة المصرية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:51 ص
خبير أمني: المطالبة بتسليم عشماوي يعد حقًا سياديًا للدولة المصرية
العميد خالد عكاشة
طباعة
داليا الحسين
 
قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن الإرهابي هشام عشماوي، يعد شخصية قيادية في التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أنه قام بتشكيل خليات إرهابية داخل تنظيم "بيت المقدس"، حيث استغل قدراته التدريبية ونقلها إلى العناصر الإرهابية، وهذا الأمر كان السبب الرئيسي في تعطل القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

وأضاف "عكاشة" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن "عشماوي" فتح قنوات تواصل مع كافة العناصر والتنظيمات الإرهابية في الدول العربية كلها.

وأوضح أن "عشماوي" نفذ عمليات داخل الأراضي الليبية، ومن هناك كان يوجه العناصر الإرهابية داخل مصر، حيث نفذت على سبيل المثال عملية الواحات.

ولفت الخبير الأمني إلى أن المطالبة بتسليم عشماوى يعد حًقا سياديًا أصيلا للدولة المصرية باعتباره يحمل الجنسية المصرية، بالإضافة إلى أنه ارتكب عدة عمليات على أرض مصر.
المزيد عن: هشام عشماوى مصر توك شو العميد خالد عكاشة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 6:10:30 AM