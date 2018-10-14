خبير أمني: المطالبة بتسليم "عشماوي" يعد حقًا سياديًا للدولة المصرية

قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن الإرهابي هشام عشماوي، يعد شخصية قيادية في التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أنه قام بتشكيل خليات إرهابية داخل تنظيم "بيت المقدس"، حيث استغل قدراته التدريبية ونقلها إلى العناصر الإرهابية، وهذا الأمر كان السبب الرئيسي في تعطل القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.



وأضاف "عكاشة" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن "عشماوي" فتح قنوات تواصل مع كافة العناصر والتنظيمات الإرهابية في الدول العربية كلها.



وأوضح أن "عشماوي" نفذ عمليات داخل الأراضي الليبية، ومن هناك كان يوجه العناصر الإرهابية داخل مصر، حيث نفذت على سبيل المثال عملية الواحات.



ولفت الخبير الأمني إلى أن المطالبة بتسليم عشماوى يعد حًقا سياديًا أصيلا للدولة المصرية باعتباره يحمل الجنسية المصرية، بالإضافة إلى أنه ارتكب عدة عمليات على أرض مصر.

