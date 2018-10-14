عمرو أديب: لا أحد يستطيع إنكار دور "مبارك" في حرب أكتوبر



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، إلى أن نصر أكتوبر سيظل يلحق باسم السادات، مثلما يلحق باسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بناء السد العالي.



وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة كانت تدور حول "ارفع راسك فوق أنت جندي مصري".



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يمكن إنكار دور الرئيس الأسبق مبارك في حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر تحقق بعبقرية السادات والذين معه جميعهم.