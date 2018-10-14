برلماني: العامل المصري بيشتغل 28 دقيقة في اليوم (فيديو)



تسائل النائب سمير البطيخي، مقدم مشروع قانون لغلق المقاهي في الساعة الثانية عشرة ليلاً، عن كيفية ذهاب العامل أو الموظف إلى عمله مع سهره لـ الثالثة أو الرابعة صباحًا على المقاهي.



وأضاف "البطيخي" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء السبت، أن بعض الدراسات تؤكد أن إنتاجية العامل المصري 28 دقيقة في اليوم الواحد، لافتَا إلى أن أحد أسباب قلة إنتاجه العامل المصري هى السهر وسوء مستوى الصحة.

