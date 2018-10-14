القوات المسلحة تحذر من الأبواق الإعلامية المعادية للدولة

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن بيانات القوات المسلحة المتتالية حول العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، تهدف لتنوير الرأي العام بحقيقة الأوضاع وتناول سير الأحداث بشفافية.



وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلاميين أحمد سمير وريهام الديب ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك أبواق إعلامية معادية للدولة تعمل على بث رسائل سلبية تؤثر على العملية الشاملة سيناء 2018، وتحفز الإرهابيين.



وأكد، أن هناك تواصل فوري مع وسائل الإعلام لوضعها في حقيقة الأوضاع بكل شفافية ووضوح.



وشدد، على أن الفترة الأخيرة مع توفير المعلومات بشفافية ومصداقية كان هناك إيجابية من إستقبال الرأي العام للبيانات العسكرية، ووصل للرأى العام مدى شفافية القوات المسلحة في نقل المعلومات بمصداقية ووضوح، مناشدًا وسائل الإعلام بالرجوع للمصادر الرسمية لنقل الصورة الحقيقية والتصدي لبث الشائعات التى تؤثر على العملية الشاملة سيناء 2018.

