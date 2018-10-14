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"الرفاعي": القوات المسلحة أجرت 17 تدريبًا مشتركًا مع عدد من الدول

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:52 ص
الرفاعي: القوات المسلحة أجرت 17 تدريبًا مشتركًا مع عدد من الدول
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
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رقية جمال
 
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية وبعض الدول العربية والأجنية تهدف لتبادل الخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ التدريبات المختلفة وثقل خبارت عناصر القوات المسلحة؛ لتأمين العناصر الحيوية، ومواجهة أي مخاطر وخاصة الإرهابية.

وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلاميين أحمد سمير وريهام الديب ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن القوات المسلحة أجرت نحو 17 تدريبًا مشتركًا مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأكد، أن التدريبات العسكرية المشتركة تعكس مدي قوة العلاقة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة.
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