المتحدث العسكري يكشف جهود تنمية سيناء تزامنًا مع الحرب على الإرهاب

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن المواجهة العسكرية والأمنية للإرهاب في سيناء تأتي تزامنًا مع معركة التنمية التى لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية، والتى تستهدف إحداث نقلة نوعية لسيناء.



وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلاميين أحمد سمير وريهام الديب ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك توجيه من القيادة السياسية بالإرتقاء بالحياة المعيشية لأهالي سيناء، وهناك تكليف بإقامة 310 مشروع بتكلفة تصل لنحو 195 مليار جنيه مصري، وهناك مشروعات يتم إنجازها في كافة الاتجاهات منها المنطقة الصناعية ببورسعيد والمزارع السمكية، ومشروعات طرق وغيرها.



وتابع، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكلفة بإنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 بيت مدني، إلى جانب تكليف بإنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية ومخزن أدوية، بينما في مجال التعليم هناك تكليفات بإنشاء 53 مدرسة وجامعة ومركز تعليم، إلى جانب العديد من المشروعات بكافة المجالات الأخرى.



ونوه، إلى أن الهيئة الهندسية مكلفة بإنشاء هذه المشروعات بالتعاون مع شركات أخرى مصرية وبعمالة مصرية خالصة.

