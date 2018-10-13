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انفجار سيارة مفخخة وسط كركوك بالعراق

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:35 م
انفجار سيارة مفخخة وسط كركوك بالعراق
أرشيفية
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أعلنت شرطة محافظة كركوك بالعراق اليوم السبت، عن انفجار سيارة مفخخة وسط المحافظة.

 

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك العقيد افراسياو كامل، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية، إن"سيارة مفخخة من نوع "أوبل" انفجرت فى حى كنك فى مدينة كركوك"، مضيفا أنه "ما زالت حصيلة الخسائر البشرية والأضرار المادية مجهولة".

 

جدير بالذكر أن عدة قنابل مزروعة على الطرق فى مدينة كركوك النفطية بشمال العراق انفجرت ،فى وقت سابق، فى حى تجارى بالمدينة؛ الأمر الذى أدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل.

 

يشار إلى أن تنظيم داعش، الإرهابى لا يزال ينفذ هجمات قرب كركوك وفى مناطق أخرى من العراق.

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