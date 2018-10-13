الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة "برج باجي مختار" جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم السبت، "أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت دورية للجيش خلال عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة، مخبأ أسلحة وذخيرة يحتوي على بندقية آلية من نوع FMPK، وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية، بالإضافة إلى 1698 طلقة من مختلف الأعيرة و3 خزن للذخيرة".

وأكد البيان "أن هذه النتائج المحققة ميدانيا تؤكد عزم وإرادة قوات الجيش الجزائري على تأمين الحدود من كل تهديد محتمل والحفاظ على أمن واستقرار البلاد".