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مصطفى ثابت عن زعم الإخوان اختطاف السعودية جمال خاشقجي: "أصحاب العقول في راحة"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:30 م
مصطفى ثابت عن زعم الإخوان اختطاف السعودية جمال خاشقجي: أصحاب العقول في راحة
الدكتور مصطفى ثابت
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علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، على أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلًا: "خاشقجي من شهر كدة، نشر تغريدة يهاجم فيه مشاركة شركة تركية في بناء السفارة الأمريكية في القدس".

وتابع "ثابت"، خلال تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التدوين القصير "تويتر"،: "وبعد كدة مسحها واختفى في تركيا، والخرفان يتهموا السعودية أنها اختطفته.. أصحاب العقول في راحة".

مصطفى ثابت عن زعم الإخوان اختطاف السعودية جمال خاشقجي: "أصحاب العقول في راحة"
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