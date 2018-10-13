مصطفى ثابت عن زعم الإخوان اختطاف السعودية جمال خاشقجي: "أصحاب العقول في راحة"

علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، على أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلًا: "خاشقجي من شهر كدة، نشر تغريدة يهاجم فيه مشاركة شركة تركية في بناء السفارة الأمريكية في القدس".





وتابع "ثابت"، خلال تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التدوين القصير "تويتر"،: "وبعد كدة مسحها واختفى في تركيا، والخرفان يتهموا السعودية أنها اختطفته.. أصحاب العقول في راحة".



