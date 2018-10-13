أكبر معمرة فى العالم: حياتى الطويلة عقاب من الله

قالت أكبر امرأة في العالم- 129 عاماً، إنّ حياتها الطويلة هي عقاب من الله، مضيفة أنّها تتذكر يوماً واحداً سعيداً في حياتها وهو عندما عادت إلى المنزل بعد نجاتها من حملة تطهير "ستالين" في الحرب العالمية الثانية.





ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنّ تلك المرأة الشيشانية تدعى "كوكو استامبولوفا"، وولدت بتاريخ 1 يونيو 1889، وفقاً لجواز سفرها الروسي.

وأدلت "استامبولوفا" بشهادة واضحة وصادمة للغاية عن ترحيل شعبها الشيشاني بشكل جماعي من قبل ستالين إلى سهول كازاخستان منذ 75 عامًا تقريبًا، وقالت إنّ اليوم الوحيد السعيد في جميع سنواتها كان عندما دخلت المنزل الذى بنته بيديها فى بلدها الأم.

ولدى عودتها إلى الوطن من حملة تطهير ستالين، الذي حكم عليها بالنفى 13 عاماً في أرض أجنبية، بدأ استامبولوفا، ببناء بيتها بعد احتلال الروس للكثير من المنازل الشيشانية التي تم إخلاؤها.

وقالت المعمرة الشيشانية إنها أكبر امرأة عاشت على الإطلاق، إلّا أنها لم تحظ بيوم واحد سعيد في حياتها، وهو عودتها لبلدها وبناء المنزل، الذى وصفته بأفضل منزل فى العالم، وعاشت فيه 60 عاماً.

وقالت حفيدتها مدينا "15 عاما"، التي اختارتها العائلة الآن للاعتناء بـ"استامبولوفا"، إنّ الجدة صنعت المنزل بنفسها عندما عادت من المنفى.