ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيران تعلن القبض على "مجموعة إرهابية" في كرمانشاه

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:20 م
إيران تعلن القبض على مجموعة إرهابية في كرمانشاه
إيران
طباعة
وكالات
 
قالت وزارة الأمن الإيرانية، إنها ألقت القبض على مجموعة إرهابية غربي البلاد وقتلت اثنين من أفرادها.

وقال بيان للوزارة اليوم السبت، إنها ألقت القبض على مجموعة إرهابية في محافظة كرمانشاه غربي إيران، موضحة أنه تم قتل اثنين من عناصر المجموعة.

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف، الشهر الماضي، عرضا عسكريا بالأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابية المسؤولية عن الهجوم.


واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم.

المزيد عن: مجموعة كرمانشاه القبض ارهابية إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
2
x
20:45
0
ألمانيا
إيرلندا
0
x
20:45
0
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
6
x
15:00
0
السيشيل
نيجيريا
4
x
18:30
0
ليبيا
المغرب
1
x
20:00
0
جزر القمر
تونس
1
x
20:15
0
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 11:40:17 PM