إيران تعلن القبض على "مجموعة إرهابية" في كرمانشاه

وقال بيان للوزارة اليوم السبت، إنها ألقت القبض على مجموعة إرهابية في محافظة كرمانشاه غربي إيران، موضحة أنه تم قتل اثنين من عناصر المجموعة.



وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف، الشهر الماضي، عرضا عسكريا بالأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابية المسؤولية عن الهجوم.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم.