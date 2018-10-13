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بلغاريا تقلب الطاولة على قبرص في دوري أمم أوروبا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:23 م
بلغاريا تقلب الطاولة على قبرص في دوري أمم أوروبا
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وكالات
 
حقق المنتخب البلغاري، فوزه الثالث علي التوالي في دوري أمم أوروبا، اليوم السبت، بتغلبه علي ضيفه القبرصي، بنتيجة 2-1، اليوم السبت.

تقدم جريجوريس كاستانوس لقبرص في الدقيقة 41، وتعادل كيريل ديسبودوف في الدقيقة 59 لبلغاريا، وعزز زميله تودور نيديليف، بالهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب البلغاري رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد قبرص عند 3 نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.

وكانت بلغاريا، قد فازت علي سلوفينيا والنرويج في المباراتين الماضيتن، فيما خسرت قبرص من النرويج، وفازت علي سلوفينيا.
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