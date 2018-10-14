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متضرر من أزمة أرض البغدادي: "معندناش شغل غير الزراعة"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
متضرر من أزمة أرض البغدادي: معندناش شغل غير الزراعة
محمد علي
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد علي، أحد ملاك أراضي البغدادي بالأقصر، والتي تم تجريفها لضمها للمنطقة الصناعية، إن هناك ما يزيد عن 60 أسرة تضررت من تجريف الأرض.

وأشار "علي"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك 100 عامل يعملون في الأرض، لافتًا إلى أن الأرض التي تم تجريفها كان بها 11 ألف نخلة.

وأضاف: "أولادنا وأخواتنا بيشتغلوا في الأرض.. ومعندناش شغل غير الزراعة".
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