تركي آل شيخ يطرح قصيدته الجديدة "خذني إليك"

طرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قصيدة جديدة بعنوان " خذني إليك "، وذلك بعد نجاح أغنيته "أنا بحبك" التي غناها "الهضبة" عمرو دياب، وكانت من ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وحققت حتى الآن 20 مليون مشاهدة منذ طرحها، يوم 7 أكتوبر الماضي، أي بعد أيام قليلة من طرح ألبومه الجديد "كل حياتي" هدية منه لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده.





وجاءت كلمات القصيدة كالتالي:

" وخليني اعيش الحب

أحبك .. يا أكسجين الروح

يا أنفاسي ..

وكل ناسي

يا بوح البوح ..

يا سكة حلم .. بمشيها

واعيش فيها





والاقي نفسي من ثاني

بحاضرها وماضيها

يا كل الحب

واغلى حب

وروح الحب





خذني إليك ..





خليني اعيش في هواك

حياتي معاك

حياتي فيك

وأحلامي .. وآمالي

وعمري ..

عمري الغالي





بتنده لي ..

بصوت الحب واللهفه

ويخطفني الحنين اليك





شعور ماقدر على وصفه

وأنا طاير .. وروحي فيك





خذني إليك ..





انتا الحب وأيامه

وأجمل .. أجمل أحلامه





يا نغمة شوق ارددها

ويتجدد صدى النغمه





يا لحظه .. فيك موعدها

تصحّي الليل .. والنجمة".



