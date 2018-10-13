أليجري يتلقى عرضا للتدريب في الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخطط للتعاقد مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس.

وبحسب ما ذكر موقع "فيتشاخيس" الإسباني المختص بسوق الانتقالات، فإن إدارة مانشستر يونايتد تتواصل مع "أليجري" لخلافة المدرب البرتغالي الحالي "جوزية مورينيو" في صفوف الفريق.

ونقل "فيتشاخيس" عن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة النادي الإنجليزي ستقدم عرضًا براتب 9 ملايين يورو سنويًا لـ "أليجيري" بالإضافة إلى 200 مليون يورو تحت تصرفه من أجل صفقات الانتقال.

وقال الموقع إنه بالرغم من عدم إنهاء المدير الفني الإيطالي موسمه الأول مع يوفنتوس، إلا أن مانشستر يونايتد سيبذل قصارى جهده من أجل اتمام التوقيع.

وكان تقارير سابقة قد أكدت أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، بدأت بالفعل مفاوضات مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، لتولي مهمة تدريب الشياطين الحمر.

ويعيش فريق مانشستر يونايتد أجواء متوترة بسبب تصاعد الخلاف بين "جوزيه مورينيو" وإدارة النادي والجماهير، بعد النتائج السلبية التي حققها المدرب في الفترة الماضية.

بالإضافة إلى أزمته مع لاعب الوسط الفرنسي "بول بوجبا" الذي يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.