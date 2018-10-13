متضرر من أزمة أرض البغدادي: "هنموت في أرضنا"



واستعرض أحمد محمود، أحد المتضررين من الاعتداء على أرض البغدادي، مستندات تثبت أن هيئة المساحة أصدرت قرار بأن المنطقة الصناعية ليست في هذه المساحة من الأرض.



وتابع منفعلا: "هنموت في أرضنا اللي زرعناها بعرقنا".



عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، تقرير يرصد تجريف 140 فدان بأرض البغدادي بالأقصر لضمها للمنطقة الصناعية بالمحافظة.