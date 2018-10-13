التعادل السلبي يحسم موقعة أيرلندا والدنمارك بدوري الأمم الأوروبية

خيم التعادل السلبي على مباراة المنتخب الأيرلندي، مع ضيفه الدنماركي، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.





وفشل المنتخبان في استغلال جميع الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.





وبذلك حصد منتخب أيرلندا أول نقطة له في البطولة، حيث خسر مباراته الأولى أمام ويلز (1/4)، ليظل في المركز الثالث والأخير.





أما منتخب الدنمارك، فقد رفع رصيده إلى أربع نقاط، في صدارة الترتيب، حيث فاز في مباراته الأولى على ويلز (2/0).



