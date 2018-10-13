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أحد مزارعي البغدادي بالأقصر يكشف كارثة عن المحافظ السابق

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:17 م
أحد مزارعي البغدادي بالأقصر يكشف كارثة عن المحافظ السابق
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هدى عبدالرازق
 
عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، تقرير يرصد تجريف 140 فدان بالأقصر.

وقال أحمد محمود، أحد أبناء أصحاب الأسرة التي تم الاعتداء على أرضهم بالبغدادي، إنهم يدفعون رسوم ربط الأرض منذ عام 2000، كاشفًا أن محافظ الأقصر السابق نقل قيادات إلى اسنا لتنفيذ قرار الإزالة، مضيفًا: "المحافظ السابق محمد بدر نقل الناس اللي رفضت تنفيذ قرار الإزالة".

وأضاف أن لديه مستندات تثبت أنه كان لا يجب تجريف الأرض، مناشدًا المسئولين التحقيق فيما تعرضت له أرض البغدادية، معقبا: "عشنا حياتنا في الأرض".

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