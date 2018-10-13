المتحدث العسكري: العملية الشاملة مازالت تحقق أعلى درجات النجاح والتقدم (فيديو)

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إن العملية العسكرية سيناء 2018، مازالت تحقق أعلى درجات النجاح والتقدم، بفضل الله وجهود القوات المسلحة والشرطة ومساندة أهالي سيناء.



وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلاميين أحمد سمير وريهام الديب ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه تم تدمير كافة البؤر الإرهابية المكتشفة، مع القبض والقضاء على كافة الإرهابيين والمطلوبين قضائيين، وتدمير البنية التحتية للإرهابيين، وتدمير كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات والقنابل، وتدمير الدرجات البخارية والسيارات التى يتم ضبطها.



وتابع، أنه تم إعادة فتح بحيرة البردويل للصيادين، ونحن مستمرين في قطع الإمدادات للإرهابيين.

