متحدث الأقصر: المحافظ وجه بالعمل على كل ما يخص المواطن البسيط



وأشار "زين العابدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم يعملون على تيسير كافة نواحي الحياة على المواطن بالأقصر كتوفير التموين والمواد الغذائية، وضبط الأسعار.





قال اللواء حاتم زين العابدين، المتحدث باسم محافظة الأقصر، إن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر كانت أولى توجيهاته فور توليه المسئولية هو العمل على كل ما يخص المواطن البسيط.