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أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم السبت 13/10/2018

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:12 م
أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم السبت 13/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم السبت، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 608 جنيهات.

وسجل الجرام عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 405 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 695 جنيهًا بفارق 14 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و870 جنيها.
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