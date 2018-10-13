المسلماني: قضية احتجاز تركيا للقس الأمريكي نموذج لكيفية صنع الأزمات

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن تركيا احتجزت القس أمريكي أندرو برونسون بتهمة التجسس والعمل لصالح جماعة عبد الله جولن، وفي نهاية المطاف قامت تركيات بالإفراج عنه، وقام بالسفر إلى أمريكا في طائرة عسكرية خاصة.



وتابع "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن تركيا لم تكسب شيئًا من احتجاز القس الامريكي بل على العكس تمامًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة فرصت عقوبات على تركيا مما أدى إلى تدهور الليرة التركية.



وتابعت: "قضية احتجاز تركيا للقس الأمريكي هي نموذج لكيفية الفشل في إدارة الأزمات، أو صنع الأزمات، لقد فشلت تركيا في إدارة أزمة القس الامريكي برنسون"



وقضت محكمة تركية، الجمعة، بإطلاق سراح برونسون وإلغاء منعه من السفر، وذلك بعدما أثارت قضيته أزمة بين ترامب الذي كان يطالب بإطلاق سراحه، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يعارض ذلك.



وحكمت المحكمة التركية بالسجن 3 سنوات وشهر واحد على برونسون، لكن مع احتساب المدة التي قضاها بالسجن والإقامة الجبرية خلال محاكمته، قررت المحكمة إطلاق سراحه.

