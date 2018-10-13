محافظ أسيوط: ندرس آليات جمع النفايات من المنزل ونقلها لمجمع القمامة



وأشار "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن وزير الرياضة زار المحافظة اليوم، وافتتح نادي الشباب بديروط.



وأضاف أن رئيس الوزراء عندما زار المحافظة منذ أيام تفقد مصنع الأسمدة وقرر نقله إلى جانب المدفن الصحي حفاظًا على البيئة، منوها بأنه تم إعادة سيارات الكنس الآلي بالمحافظة بعد توقفها لمدة 7 سنوات، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات.



وتابع أنهم يدرسون آليات جمع القمامة من المنزل ونقلها إلى مجمع القمامة.





قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إن استغاثة أهالي قرية الهمامية ومطالبتهم بإقامة مطب صناعي مشروعة، معلنًا أنه سيتم تنفيذ المطب في مخرج القرية مع الشارع الرئيسي.