مجموعة مصر - تونس تتخطى عقبة النيجر وتستعيد الصدارة بتصفيات إفريقيا

سجل هدف تونس اللاعب ياسين مرباح في الدقيقة 17 من عمر اللقاء ليهدي فريقه ثلاث نقاط. بتلك النتيجة يتصدر منتخب تونس مجموعته برصيد 9 نقاط بينما مصر ثانية بست نقاط والنيجر وسوازيلاند برصيد نقطة وحيدة.



حقق المنتخب التونسي فوزًا غاليًا، على حساب ضيفه منتخب النيجر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.