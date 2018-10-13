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مجموعة مصر - تونس تتخطى عقبة النيجر وتستعيد الصدارة بتصفيات إفريقيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:03 م
مجموعة مصر - تونس تتخطى عقبة النيجر وتستعيد الصدارة بتصفيات إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
حقق المنتخب التونسي فوزًا غاليًا، على حساب ضيفه منتخب النيجر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.
 

سجل هدف تونس اللاعب ياسين مرباح في الدقيقة 17 من عمر اللقاء ليهدي فريقه ثلاث نقاط.

 

بتلك النتيجة يتصدر منتخب تونس مجموعته برصيد 9 نقاط بينما مصر ثانية بست نقاط والنيجر وسوازيلاند برصيد نقطة وحيدة.


المزيد عن: ياسين مرياح منتخب تونس مصر مجموعة مصر سوازيلاند تونس النيجر
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