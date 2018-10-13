أسعار الذهب الأن فى محلات المجوهرات والصاغة خلال تعاملات اليوم السبت

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 608 جنيهات.





وسجل الجرام عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 405 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 695 جنيهًا بفارق 14 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و870 جنيها.