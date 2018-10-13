فابينهو يكشف عن ملابسات انتقاله لليفربول.. وأهم من ساعده على التأقلم

كشف النجم البرازيلي فابينهو، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، عن ملابسات انتقاله عن انضمامه إلى كتيبة الريدز خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي.





وقال فابينهو في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "المفاوضات كانت سريعة بين ليفربول وموناكو، هنالك احد الأندية قدم لي عرض أيضاً ولكنني أخبرت وكيل أعمالي أنني أريد الانضمام إلى ليفربول، الفريق حظى بموسمٍ عظيم العام الماضي ووصلوا إلى نهائي دوري الأبطال".





وواصل: "سألت فيرمينو عن النادي والمدينة وتحدث عنهم بشكل جيد، سألت العديد من الأشخاص عن أجواء المدينة وأخبروني أيضًا أن المدينة باردة ولكنني اعتدت على ذلك خلال السنوات الماضية، ما قاله الجميع حفزني كثيرًا على الانتقال إلى ليفربول".





وأضاف: "أليسون وفيرمينو ساعداني كثيرًا فمن الجيد أن يكون هناك شخص في الفريق يتحدث لغتك الأم وخاصة بالنسبة لي الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل جيد".



