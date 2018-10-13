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"فورين بوليسي" تُحذر من عودة "داعش" بعد تمويل تركيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:59 م
فورين بوليسي تُحذر من عودة داعش بعد تمويل تركيا
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رقية جمال
 
نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريرًا حذرت فيه من عودة تنظيم داعش الإرهابي بعد وجود تمويل في تركيا، حيث يتخذ التنظيم من الشركات التركية ستارًا لغسيل أموال مهربة من سوريا والعراق بقيمة 400 مليون دولار بينما يغض أردوغان بصره عن ذلك.

وبحسب المنصة الإعلامية "مداد نيوز"، فإن أموال تركيا تعيد التنظيم الإرهابي لتنظيم صفوفه مرة أخرى، وهو ما يعني إعطاء الرئيس التركي لقبلة الحياة للتنظيم.
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