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"الصدر" يدعو السياسيين السنة لتقديم المصالح العامة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:55 م
الصدر يدعو السياسيين السنة لتقديم المصالح العامة
مقتدى الصدر
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وكالات
 

وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، رسالة إلى "السياسيين السنة" في العراق دعاهم فيها إلى تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية.


وقال الصدر في تغريده له على "تويتر" اليوم "رسالتي هذه إلى سنة العراق وسياسييهم، استحلفكم بمقاومتنا الشريفة للمحتل، استحلفكم بصلواتنا الموحدة، استحلفكم بطردنا لكل من اعتدى عليكم بغير حق، واستحلفكم بمواقفنا التي آزرتكم في ساعة العسر، واستحلفكم بمواقفنا الاعتدالية معكم ولا سيما في الموصل والأنبار وغيرها، واستحلفكم بدمائنا التي سالت مع دمائكم في محافظاتكم المغتصبة "، مضيفا "ألا تركتم المحاصصة وتقسيماتها والطائفية وحصصها، وأن تقدموا المصالح العامة على المصالح الحزبية، وأن تنظروا إلى قواعدكم التي هزها العنف والتشدد، وأن تبعدوا كل الفاسدين والطائفيين كما أبعدتهم".


وتابع "فبحق تلك الخوالي وبحق العراق عليكم.. أما آن الأوان لأناس أكفاء تكنقراط مستقل لنعيش معا بأمن وأمان بعيدا عن خنجر الخيانة وصفقات الفساد".


واختتم الصدر بالقول "وأخيرا أقول وهو آخر عهد بيننا: إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه".


ويعكف رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي حاليا على اختيار وزراء للحكومة الجديدة بعد تكليفه بتشكيلها من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.    

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