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عاجل- السعودية| "الملحقية الثقافية" بأمريكا تحذر المبتعثين من اتصالات إلكترونية مشبوهة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:55 م
عاجل- السعودية| الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من اتصالات إلكترونية مشبوهة
الملحقية الثقافية بامريكا
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حذرت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، الطلبة المبتعثين، من رسائل مشبوهة قد تصلهم عبر شبكة الإنترنت، وتدعي أنها من جهات رسمية.

 

وقالت الملحقية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل، تويتر، مساء السبت، إنها تحيط أبناءها المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، بالاتصالات المشبوهة، وطالبتهم بعدم الانسياق لها.

 

وتابعت، أن هذه الاتصالات توهم الطلبة بأنها من جهات رسمية، عن طريق استخدام برامج وسيطة من خلال الشبكة الإلكترونية، وتطالبهم بدفع مبالغ مالية.

 

وطالبت الملحقية من المبتعثين والدارسين، بعدم الرد على مثل هذه الاتصالات أو الانسياق لطلباتها.     

 

المصدر:- صحيفة عاجل

 

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