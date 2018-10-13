بحضور سيدات المجتمع والمشاهير.. نهى العجيل تفتتح "Fritl Wear" للعام الثاني (صور)

شاركت عدد من سيدات المجتمع والمشاهير في فعاليات بازار "Fritl Wear" ، والذى أقامته سيدة الأعمال نهى العجيل على مدار يومين بمدينة 6 أكتوبر وذلك للعام الثاني على التوالي.

يهدف "Fritl Wear" إلى مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار توفير الاحتياجات اليومية وبخاصة الشتوية لربات البيوت والسيدات العاملات حتى يتيح لهن العديد من المنتجات العالمية من ملابس وإكسسوارات وفضيات بأسعار وأقل بكثير مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق التجارية .

وتقول نهى العجيل منظمة المعرض، إنها تشعر بالسعادة عندما تجد اهتمام كبير من السيدات من مختلف الطبقات والمهن بالفكرة وتتمنى أن تعم فى معظم مناطق الجمهورية، وبخاصة فى المدن الجديدة التى يعانى سكانها من استغلال وجشع التجار.