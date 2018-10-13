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سعر الدولار الأن بالبنوك والسوق السوداء اليوم السبت 13/10/2018

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:48 م
سعر الدولار الأن بالبنوك والسوق السوداء اليوم السبت 13/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.88 جنيها، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع عند مستوى 17.88 جنيها.

وفي البنوك الحكومية، سجل الدولار في بنك مصر سعر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وعند مستوى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، كان سعر الدولار في البنوك: (القاهرة -الإسكندرية-قناة السويس). 

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 17.95 جنيها.
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