الشوط الثاني - بث مباشر مباراة المانيا وهولندا الان اليوم الاحد

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التشكيل المتوقع للمنتخبين:

تشكيل ألمانيا: مانويل نوير - جوناس هيكتور - جيروم بواتينج - ماتس هوميلز - ماتياس جينتر - توني كروس - جوشوا كيميش - إيمري تشان - ليروي ساني - تيمو فيرنر - توماس مولر.

تشكيل هولندا:ياسبر سيليسين - دالي بليند - فيرجيل فان دايك - ستيفان دي فري - هانس هاتيبور - كيفن ستروتمان - جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج - ريان بابل - ممفيس ديباي - كواسي بروميس

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وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية هي بمثابة بديل للمباريات الودية وتتكون من 55 منتخبا أوروبيا، حيث انطلقت البطولة من يوم 6 سبتمبر 2018 الماضي، وتستمر حتى المباراة النهائية في 9 يونيو 2019.

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- موعد المباراة والملعب:

وتقام مباراة المانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب يوهان كرويف ارينا، مساء يوم السبت 13 أكتوبر في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة و 8:45 بتوقيت القاهرة.

معلومات عن المباراة:

في قمةً قويةً من العيار الثقيل بين هولندا وألمانيا، يدخل المنتخبين بحثا عن تضميد جراحهما من المونديال الأخير، حيث فشلت الطواحين الهولندية في التأهل، بينما ودع المنتخب الألماني البطولة من الدور الأول للمسابقة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته التي ضمت كوريا والسويد والمكسيك.

وتحمل بطولة دوري الأمم الأوروبية طابع رسمي ودي، وتعد إحدى طريقتي التأهل لكأس أمم أوروبا 2020، لذا سنكون على موعد مع مباراةً قويةً بين المانشافت والطواحين المتواجدين في المجموعة الأولى في الدوري أ رفقة منتخب فرنسا، والذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاطٍ بعد أن تعادل مع الماكينات سلبياً بدون أهداف، وانتصر على المنتخب البرتقالي بهدفٍ نظيف.