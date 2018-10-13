الوئام- السعودية| "المخدرات": الإعلامي الذي تحدث عن المخدرات سيخضع للتحقيق

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أنذرت المديرية العامة للمخدرات، اليوم السبت، الإعلامي وليد الفراج، مؤكدة أنه سيتم التحقيق معه بعد تغريدة له وصف فيها "ميسي" بالمخدرات.

وأوضحت في تغريدات لها على "تويتر"، أن المخدرات آفة، وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع كبيرة كونها من الانحرافات الاجتماعية المدمرة للشعوب.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبد العزيز بن محمد كدسه، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات، وأن ما تحدث به الفراج حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات الجميع يحبها، على حد قوله، عارٍ من الصحة، نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها.

من جهته، اعتذر الإعلامي وليد الفراج عن ما بدر منه، وقال: "خطا في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمه "ادمان" بالانجليزية لا تستحق التعامل مع زلة، واضح إنها عفوية وتحويلها إلى محاولة تحريض بهذا الشكل الإخوة في مكافحة المخدرات شكرًا لاهتمامكم ونعتذر لكن ولكل من أزعجته الكلمة عن استخدام مفرده غير مناسبة أبدا.

المصدر:- صحيفة الوئام