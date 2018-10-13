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عاجل - خبر سار للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:39 م
عاجل - خبر سار للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف
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علي نبوي
 

أصبح حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزا للمشاركة مع الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعافى عاشور من الإصابة التي لحقت به بإجهاد في العضلة الضامة، خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق الأحمر أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت على واقع فوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية، للتعافي من الإصابة ويصبح جاهزا للمباراة التي ستقام يوم 23 من أكتوبر الجاري في الجزائر.

المزيد عن: وفاق سطيف دوري أبطال أفريقيا حسام عاشور الأهلي
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